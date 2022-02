Georgina Rodriguez enceinte : la fiancée de Ronaldo dévoile son ventre de plus en plus arrondi !

Les vacances se poursuivent pour Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez du côté de Dubaï. Alors que son équipe est empêtrée dans un nouveau scandale autour d'accusations de viol contre l'un des jeunes joueurs de l'équipe, le Portugais est loin de tout ça puisqu'il profite de la douceur de vivre des Émirats arabes au côté de sa famille. Avec ses quatres enfants, la star du foot a décidé de se reposer dans cet endroit très prisé des influenceurs et des stars du sport.

Un moment qu'a décidé de partager Georgina Rodriguez avec ses 32 millions d'abonnés sur Instagram. La belle brune de 28 ans, qui vient tout juste de fêter son anniversaire, est enceinte de jumeaux depuis de nombreux mois. Le couple l'a annoncé en octobre dernier et depuis la sublime espagnole n'hésite pas à afficher ses jolies formes. Sur sa dernière publication, mise en ligne hier, on peut la voir allongée sur un transat, profitant d'un jus de coco au soleil et on peut apercevoir son ventre de plus en plus arrondi.

Vu la taille imposante du ventre de Georgina, on peut espérer que les petits jumeaux, dont on connaît déjà le sexe, vont bientôt arriver pour agrandir la famille Ronaldo ! "Au paradis", écrit-elle sur sa publication qui a déjà été likée plus de 5 millions de fois. Sur les autres photos on peut la voir profiter de la piscine de son hôtel entourée des enfants du couple. Le coéquipier de Pogba et Varane à Manchester United est également présent et il n'hésite pas à passer du temps avec ses filles, Alana et Eva.