Georgina Rodriguez 'diabolique' ? La compagne de Cristiano Ronaldo détruite par un membre de sa famille

C'est l'un des couples les plus connus et surtout les plus suivis de la planète. Depuis plus de 4 ans, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vivent une belle histoire d'amour qui va d'ailleurs bientôt se concrétiser par l'arrivée de jumeaux d'ici quelques mois. La star du foot a craqué pour la belle espagnole de 28 ans et depuis les deux tourtereaux ne se quittent plus. Désormais installés en Angleterre après le passage en Italie du Portugais de 36 ans, le couple profite de la vie et des belles occasions qu'offre la carrière du sportif pour passer de bons moments ensemble.

Avant de vivre dans le luxe au côté du grand rival de Lionel Messi, Georgina a connu la pauvreté, comme elle l'explique dans I Am Georgina, l'émission de télé-réalité qui lui est consacrée. " Elle insiste d'ailleurs sur le fait qu'elle n'oubliera jamais la d'où elle vient et ses proches, mais si l'on en croit son oncle, Jesus Hernandez, interrogé par le média britannique The Sun, ce serait tout le contraire... Mère d'une petite Alana Martina qu'elle a eu avec Cristiano Ronaldo, la belle brune aurait été élevée par cet oncle après que son père se soit retrouvé en prison, mais depuis sa romance avec l'attaquant portugais, il n'aurait plus aucune nouvelle d'elle.

Elle m'a appelé juste une ou deux fois depuis que j'ai découvert qu'elle sortait avec Ronaldo

"Peut-être qu'elle a honte de nous et elle estime qu'elle est mieux que nous parce qu'on ne vit pas dans le luxe", explique Jesus Hernandez, visiblement très déçu du comportement de sa nièce. "Je ne lui ai jamais rien demandé. Elle m'a appelé juste une ou deux fois depuis que j'ai découvert qu'elle sortait avec Ronaldo", assure celui qui en parle désormais comme du "diable" pour son attitude envers sa famille.

D'autres membres de sa famille lui en veulent

Mais ce n'est pas le seul membre de la famille a avoir un grief contre Georgina puisque sa demi-soeur Patricia Rodriguez est également revenue sur un épisode qui l'a marqué. "Pour l'anniversaire de son fils, je lui ai demandé si elle pouvait demander à Cristiano de signer un tee-shirt pour mon garçon et elle a répondu 'Non'. Elle ne voulait pas le déranger pendant ses vacances", raconte-t-elle. La publication anglaise parle également de la grand-mère de Georgina, morte il y a trois ans à l'âge de 80 ans et qui n'a pas eu la chance de rencontrer sa petite-fille Alana Martina avant son décès.

Des accusations très lourdes à l'encontre de la compagne de Cristiano Ronaldo, qui n'a pour l'heure pas souhaité y répondre.