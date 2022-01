Cristiano Ronaldo bientôt papa de jumeaux : Georgina Rodriguez laisse enfin voir son ventre bien rond

Bientôt maman de jumeaux, Georgina Rodriguez a dévoilé de nouveaux clichés de son joli ventre rond sur Instagram, dimanche 16 janvier 2022. Sur des clichés au grain vintage, la compagne de Cristiano Ronaldo apparaît habillée avec un ensemble noir ,mais aussi (comble du chic), avec une manucure assortie.

Enceinte d'un garçon et d'une fille, comme elle l'a dévoilé avec sa moitié, lors d'une Gender Reveal Party en décembre, Georgina avait annoncé attendre des jumeaux en octobre, à travers deux photos postées sur les réseaux sociaux. Avec la jolie brune, le célèbre footballeur a déjà une fille baptisée Alana (4 ans). Il a également un grand garçon de 11 ans, Junior, née d'une première relation avec une mystérieuse compagne, et les jumeaux Eva et Mateo, nés par mère porteuse en 2017.