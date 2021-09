Cristiano Ronaldo en famille à Manchester : il profite de la campagne entouré de moutons !

Le mercato footballistique de 2021 aura été complètement fou ! Alors que l'on pensait déjà avoir assisté à un été historique avec les arrivées de Sergio Ramos et de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, le rival éternel du petit argentin, Cristiano Ronaldo a décidé de faire des siennes. Le portugais de 36 ans a souhaité être transféré de Turin, où il évolue depuis 2018, pour retrouver le club qui l'a révélé au monde entier, Manchester United. Un transfert inattendu et qui a complètement affolé les réseaux sociaux. Un retour à Manchester qui signifie une nouvelle vie pour le joueur et sa compagne, Georgina Rodriguez, ainsi que leurs quatre enfants.

Les choses semblent plutôt bien se passer pour le moment si l'on en croit les publications Instagram des deux amoureux. Il y a de quoi vu le salaire mirobolant que devrait toucher le joueur avec son nouveau contrat. Au travers d'une série de photos publiée dimanche 5 septembre, Cristiano Ronaldo a donné un premier aperçu de sa vie dans le nord de l'Angleterre et il semblerait que le joueur se soit mis au vert ! Sur les photos, on peut le voir s'amuser avec ses enfants, Cristiano Junior (né en juin 2010), les jumeaux Eva et Mateo (nés en juin 2017) et Alana (née en novembre 2017). Sous un soleil radieux, celui qui a passé des vacances de rêve, profite de sa nouvelle vie en s'amusant avec les siens dans l'herbe. "Qui a dit qu'il n'y avait pas de soleil à Manchester ?!?!", ironise le joueur en commentaire.