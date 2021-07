Cristiano Ronaldo : Abdos bronzés et farniente avec Georgina Rodriguez et les enfants

Le beau Portugais n'aura pas mis longtemps à oublier la cruelle défaite de son pays lors de l'Euro 2021. Battu par les Belges lors des huitièmes de finale de la compétition, l'équipe emmenée par Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à rééditer l'exploit de son dernier Euro remporté brillamment en 2016 face aux Bleus de Didier Deschamps. Alors qu'ils avaient réussi à faire match nul face à la bande de Mbappé et Griezmann, les Portugais sont rentrés à la maison au même stade de la compétition que nos tricolores.

Si pour certains les vacances ont lieu dans le Sud de la France, pour d'autres comme Cristiano Ronaldo, c'est plutôt l'Espagne et ses îles. À l'image de Rafael Nadal ou encore Ronaldo (le Brésilien cette fois-ci), le footballeur de la Juventus Turin âgé de 36 ans a choisi de prendre ses vacances dans la région des Baléares cette année. Comme il l'a montré à ses 310 millions d'abonnés sur Instagram, il était accompagné de son amoureuse Georgina Rodriguez, ainsi que de ses quatre enfants Cristiano Jr (né en 2010), les jumeaux Eva et Mateo (nés en juin 2017) et Alana (née en novembre 2017), qu'il a eue avec Georgina.

Un Cristiano Ronaldo songeur

Le joueur qui a beaucoup fait parler de lui pendant l'Euro semble très calme et apaisé pendant ses vacances, comme il l'a montré sur certaines photos. Dans une publication mise en ligne hier et likée près de 10 millions de fois, le grand pote de Karim Benzema a même l'air pensif, comme il l'indique en commentaire avec un smiley songeur. Sur la photo, on voit un Cristiano simplement vêtu d'un short de bain avec une tasse à la main et une paire de lunettes, bouche fermée et semblant réfléchir à quelque chose. Est-il en train de se remémorer les conseils plutôt stricts qu'il donne à son fils ?