Euro 2021 - Cristiano Ronaldo fait sa loi en conférence de presse !

Chez les Ronaldo, les boissons gazeuses et sucrées sont visiblement prohibées ! Elles sont à l'origine de petites disputes entre le papa footballeur et son fils aîné, Cristiano Jr. "Je suis parfois dur avec lui parce qu'il boit du Coca-Cola et du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n'aime pas ça, confiait le quintuple Ballon d'Or lors d'une conférence aux Globe Soccer Awards à Dubaï le 27 décembre 2020. Même mes plus jeunes enfants [Alana, fruit de sa relation avec Georgina Rodriguez et les jumeaux Eva et Matteo, nés d'une mère porteuse, NDLR], quand ils mangent du chocolat, me regardent d'un air craintif."

C'est notamment grâce à cette rigueur de CR7 se maintient au sommet du football européen et mondial depuis près de 20 ans. Cette saison encore, il a remporté deux titres collectif avec la Juventus Turin (la Supercoupe et la Coupe d'Italie), et un individuel, du meilleur buteur du championnat d'Italie.

Avec le Portugal, l'attaquant de 36 ans aura à coeur d'ajouter un nouveau trophée à son impressionnant palmarès. La Seleccao entre dans la compétition dans la peau d'un des favoris, compétition qu'elle a remportée en 2016 face à la France. Elle a également gagné la Ligue des Nations, en 2019.