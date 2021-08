Cristiano Ronaldo, de retour au Manchester United : son salaire mirobolant dévoilé

Dans le monde du football, les transferts de joueurs sont monnaie-courante. Après la récente arrivée de Lionel Messi au Paris-Saint-Germain, c'est désormais au tour de Cristiano Ronaldo de changer de club. D'après les récentes informations du journal The Sun, samedi 28 août 2021, le compagnon de Georgina Rodriguez tourne le dos à la Juventus Turin en faveur du Manchester United. Une arrivée parfaitement bien négociée par le père de Cristiano Junior (né en juin 2010) et des jumeaux Eva et Mateo (nés en juin 2017).

Douze ans après son départ du Manchester United, Cristiano Ronaldo crée à nouveau la surprise auprès de ses admirateurs en rejoignant les rangs du club qui l'a aidé à obtenir son premier Ballon d'or. Et toujours selon le journal, la star portugaise sera à leurs côtés pour les deux prochaines saisons. Un transfert dévoilé vendredi 27 août 2021 par le club et qui leur a coûté près de 28 millions d'euros.

Fort en révélations, le tabloïd a également dévoilé le nouveau salaire hebdomadaire de Cristiano Ronaldo. D'après leurs informations, l'homme de 36 ans devrait toucher environ 480 000 livres sterling (560 000 euros) par semaine. Soit environ 2,2 millions d'euros par mois. Un montant impressionnant qui reste inférieur à celui qu'il percevait auprès de la Juventus Turin, où il avoisinait près de 31 millions d'euros par an.

Un beau complément de revenu

Sur Instagram, Cristiano Ronaldo perçoit également des cachets tout aussi mirobolants. Avec ses 334 millions d'abonnés, le père de famille serait d'ailleurs la célébrité la mieux payée par la plateforme, raconte The Guardian. D'après le média, il toucherait près d'1,6 millions d'euros par chaque post. Des sommes qui devraient lui faire oublier la vente de son appartement situé dans la célèbre Trump Tower à New-York. Pour rappel, le joueur tente depuis 2019 de vendre son logement américain. À l'époque, la star portugaise l'avait acheté pour 15,2 millions d'euros. Prix de mise en vente : 6,4 millions d'euros. Soit 8,8 millions de pertes.