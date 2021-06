Cristiano Ronaldo perd une somme énorme en vendant son appartement dans la Trump Tower

Malgré les années, Cristiano Ronaldo continue d'émerveiller la planète football. À 36 ans, l'ex d'Irina Shayk (la nouvelle girlfriend de Kanye West !), va une nouvelle fois tenter de soulever un trophée qu'il a déjà remporté avec le Portugal en 2016. Pour commencer et avant d'affronter la France de Benzema et Mbappé dans quelques jours, le joueur de la Juventus Turin affronte la Hongrie ce mardi 15 juin à 18h. L'occasion de montrer qu'il n'a rien perdu de son talent et qu'il reste un sportif d'exception.

Si tout semble se dérouler à merveille sur les terrains de foot, ce n'est pas tout à fait le cas côté finance. Comme nous l'a appris Just Jared hier, le père de Cristiano Junior (né en juin 2010), des jumeaux Eva et Mateo (nés en juin 2017) et de la petite Alana Martina (née en novembre 2017) cherche à vendre son appartement situé dans la Trump Tower de New York et il s'apprête à y laisser une sacrée somme d'argent dans la revente.

Une perte de plusieurs millions d'euros !

Le compagnon de Georgina Rodriguez a acheté ce superbe appartement situé sur la chicissime 5ème Avenue en 2015, avant que Donald Trump ne soit élu président des États-Unis. L'appartement, qui comprend trois chambres et trois salles de bain offre une magnifique vue sur Central Park a été acheté à l'époque pour 15,2 millions d'euros par Cristiano Ronaldo. Il a déjà essayé de le revendre en 2019 pour près de 7,4 millions, mais aucune offre n'est parvenue. C'est pourquoi le joueur le remet en vente aujourd'hui au prix de 6,4 millions d'euros, soit une perte nette de 8,8 millions dans l'affaire !