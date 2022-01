Cristiano Ronaldo généreux : sa surprise de taille pour l'anniversaire de Georgina Rodriguez, enceinte

"Joyeux anniversaire mon amour", a écrit CR7 en légende d'une vidéo du Burj Khalifa éclairé du visage de sa chérie, publiée sur Instagram. Georgina, elle, s'est montrée plus inspirée : "C'est ainsi que se termine cette journée passionnante. Je ne trouve pas les mots. Merci, Merci et Merci @cristiano. Tu ne pourrais pas me rendre plus heureuse chaque jour. Merci @dubai de toujours nous traiter si bien et de nous permettre de nous sentir chez nous. Merci à vous tous qui avez travaillé pour rendre cette journée si spéciale. Et merci à vous tous qui êtes toujours là et qui vous réjouissez de mon bonheur et celui de ma famille. Je vous aime de tout mon coeur".

"Les rêves deviennent réalité", ajoute-t-elle sur une seconde publication la montrant en train d'embrasser Cristiano devant son gâteau d'anniversaire. Le couple file le parfait amour, bien que Georgina Rodríguez se serait éloignée de sa propre famille à cause de leur relation...

Récemment interrogée par le tabloïd britannique The Sun, un oncle de Georgina, Jesus Hernandez, a précisé qu'il n'avait plus aucun contact avec sa nièce. "Peut-être qu'elle a honte de nous et estime qu'elle est mieux que nous parce qu'on ne vit pas dans le luxe. Je ne lui ai jamais rien demandé. Elle m'a appelé juste une ou deux fois depuis que j'ai découvert qu'elle sortait avec Ronaldo", a-t-il affirmé.