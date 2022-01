Cristiano Ronaldo : sa femme Georgina, très enceinte, affiche son baby bump à la plage en famille

Bien sûr, cette preuve d'amour n'est possible que lorsque l'on s'appelle Cristiano Ronaldo ! Cependant, entre les deux amoureux, l'histoire est particulièrement belle depuis leur rencontre en 2016.

Dans la mini-série Netflix qui lui est consacrée, elle raconte qu'ils s'étaient rencontrés "croisés tout d'abord dans la rue, à Madrid, lorsque je rentrais chez moi, sans oser se parler. Quelque temps plus tard, il est venu faire du shopping dans la boutique de luxe où je travaillais comme vendeuse. Puis le destin nous a réunis à nouveau lors d'une soirée. C'était spécial, malgré le monde autour, nous avions l'impression d'être seuls".

Rapidement, la mannequin, qui travaillait à l'époque en Espagne, a accepté de suivre le footballeur et tous deux ont accueilli la petite Alana en novembre 2017, à peine cinq mois après la naissance d'Eva et Matteo, nés par mère porteuse. Cristiano Jr, né en 2010 d'une mère inconnue, s'est donc retrouvé avec trois frères et soeurs en un an !

Aujourd'hui, Georgina joue parfaitement le rôle de la mère de famille. En 2020, lors d'une interview à Paris Match, elle s'était confiée sur leur organisation, expliquant qu'ils n'avaient "pas de baby-sitter. Nous mettons un point d'honneur à nous occuper nous-mêmes de nos enfants, avec l'aide de ma grande soeur quand je ne suis pas disponible. Mais c'est moi qui les emmène à l'école, qui vais les chercher, qui fais les devoirs avec eux (...) Je les aime tous de la même manière".

Une famille parfaite que l'on a hâte de voir avec ses nouveaux membres !