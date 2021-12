Georgina Rodriguez enceinte de jumeaux : le ventre de la fiancée de Cristiano Ronaldo s'est bien arrondi !

Car effectivement, Georgina Rodríguez attend les deux ! La fiancée de CR7 est enceinte de jumeaux et en a révélé les sexes en postant, toujours sur Instagram, une vidéo de ses quatre autres enfants perçant des ballons gonflables. À l'intérieur, se cachaient des confettis bleus et roses, signifiant que Georgina donnera prochainement naissance à un garçon et à une fille.

Ces deux bébés seront les quatrième et cinquième de Cristiano, et les deuxième et troisième de Georgina Rodríguez. Le footballeur de 36 ans est aussi papa de Cristiano Jr (11 ans) et des jumeaux Eva et Mateo (4 ans). Tous sont nés de mères porteuses.

Sur le plan sportif, Cristiano réalise un début de saison poussif avec les Diables Rouges, surnom de Manchester United. 6e de Premier League (avec deux matchs de retard), les Mancuniens se sont quand même qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. À titre individuel, CR7 a passé la barre des 800 buts inscrits par un footballeur en activité, en club et en équipe nationale.