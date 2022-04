Cristiano Ronaldo en deuil : émouvant hommage en plein match après la mort de son fils

C'était un des plus gros matchs de la saison pour Cristiano Ronaldo, mais il n'était définitivement pas en état de jouer hier soir. Son club de Manchester United se rendait à Liverpool pour l'un des derbys les plus historiques du football anglais. Un match attendu chaque année par les fans des deux équipes, mais hier soir, la star portugaise manquait à l'appel, toujours sous le choc du décès de son fils lundi dernier. Georgina Rodriguez et lui attendaient des jumeaux depuis plusieurs mois et malheureusement le petit garçon n'a pas survécu à l'accouchement, au contraire de leur petite fille, qui se porte bien.

Une terrible nouvelle qui a attristé les proches de Cristiano Ronaldo ainsi que les stars du monde entier. La confrontation face à Liverpool est arrivée beaucoup trop tôt et l'attaquant de 37 ans a dû déclarer forfait, ce qui lui arrive assez rarement. "La famille est plus importante que tout et Ronaldo soutient ses proches dans ce moment extrêmement difficile. En conséquence, nous pouvons confirmer qu'il ne participera pas au match contre Liverpool à Anfield mardi soir", indique Manchester United sur son compte Twitter.

Un hommage à l'unisson à la 7e minute

Une énorme rivalité oppose Manchester United et Liverpool FC, deux villes très proches du nord de l'Angleterre et malgré l'animosité entre eux, les supporters de Liverpool ont tenu à rendre hommage à celui qui est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. À la 7e minute de jeu de la rencontre, les supporters des deux équipes présents dans le stade se sont rassemblés pour effectuer une minute d'applaudissement pour honorer la mémoire du fils de e Cristiano Ronaldo tragiquement décédé. Une minute symbolique puisque le père de 5 enfants a toujours porté le numéro 7 depuis le début de sa carrière.

Un très bel hommage de la part des supporters de Liverpool, qui montre bien le statut de Cristiano Ronaldo, légende vivante de son sport, est respecté même par les rivaux. Son absence a eu des conséquences pour son équipe puisque Manchester United a fini par s'incliner 4 à 0 face à Liverpool, avec une nouvelle énorme performance de la star égyptienne de l'équipe, Mohamed Salah.

Toujours dans une période de deuil, Cristiano Ronaldo est toujours inactif sur ses réseaux sociaux depuis la terrible annonce de la mort de son fils. Une période de recueillement pour lui et sa famille, le temps que les choses aillent mieux.