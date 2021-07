Cristiano Ronaldo : Croisière luxueuse en famille avec Georgina et les enfants

Abdominaux superbement taillés, peau subtilement hâlée et regard de braise... Pas de doute, Cristiano Ronaldo est de sortie ! Le footballeur de la Juventus Turin âgé de 36 ans s'est accordé une balade en mer au large des côtes de Majorque avec sa fiancée Georgina Rodriguez le 10 juillet 2021. Accompagné de Cristiano Jr (né en 2010 d'une mère porteuse), des jumeaux Eva et Mateo (nés en juin 2017 d'une mère porteuse) et d'Alana (fruit de ses amours avec Georgina, née en novembre 2017), CR7 a profité d'une belle après-midi ensoleillée sur son yacht.

Habillée avec une robe couleur ocre et coiffée avec un ruban de soie, Georgina Rodriguez a été photographiée se rendant sur le bateau avec Alana. Craquante avec de petites bouclettes caramel, la fillette a bien grandi. De son côté, le fils aîné de Cristiano a pu s'offrir une longue séance de bronzette avec son papa sur le pont du yacht. Un repos bien mérité pour Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro qui reprendra les matchs à la rentrée prochaine.