Emmanuelle Béart élégante face à Georgina Rodriguez : la chérie de Ronaldo ose un sacré décolleté

Une chose est sûre concernant cette dernière édition du Festival de Cannes : après les différents confinements, les stars ont décidé de mettre le paquet pour leur retour sur la Croisette. En effet, après l'impressionnant bijou de Bella Hadid et le look audacieux de Mélanie Laurent, c'est au tour d'Emmanuelle Béart de montrer toute son élégance.

En effet, invitée à Cannes, à l'occasion du dîner des Trophées Chopard, la comédienne de 57 ans n'a pas manqué de faire sensation sur le tapis rouge. Habillée d'une jolie robe de couleur vert émeraude, faisant ressortir ses jolis yeux clairs, l'épouse du réalisateur Frédéric Chaudier était tout simplement resplendissante devant les photographes. Avec ses cheveux tirés en arrière et ses boucles d'oreilles qui brillaient de mille feux... Elle avait tout prévu pour faire sensation.

Toutefois, sur le red carpet, il faut avouer que la compagne de Cristiano Ronaldo n'était clairement pas en reste. En effet, Georgina Rodríguez avait également bien réfléchi à sa tenue. Habillée d'une robe beige parfaitement centrée, mettant en valeur sa poitrine, cette dernière n'a pas lésiné sur les bijoux. Entre son collier qui regorgeait de pierres précieuses et ses talons dorés, il n'en fallait pas plus pour que la mannequin soit le centre de l'attention !

Les stars étaient au rendez-vous

En effet, outre la présence très remarquée d'Emmanuelle Béart et de Georgina Rodríguez, les autres personnalités invitées ont vraisemblablement suivi la même ligne conductrice, à savoir : être resplendissantes. En effet, Poppy Delevingne (la soeur de Cara et Chloe Delevingne) a opté pour un look riche en transparence, mais également en strass afin d'être aperçue en toutes circonstances. Idem pour l'influenceuse mode qui avait misé pour une robe fendue noire qui dévoilait à la fois ses jolies jambes et son décolleté. L'actrice britannique Amy Jackson et le mannequin Mahlagha Jaberi, ont également fait sensation.