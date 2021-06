Emmanuelle Béart sublime en jupe à fleurs pour une "étreinte" chère à son coeur

Je n'aurais pas pu renouer avec le cinéma si tu n'avais pas franchis ma porte

En tant qu'actrice, Emmanuelle Béart se faisait, il faut le dire, plutôt rare ces derniers temps. On l'avait vue au cinéma, après une pause de plusieurs années, dans Beyond the Known World en 2017 puis dans Merveilles à Montfermeil de Jeanne Balibar au tout début de l'année 2020... juste avant que les salles ne ferment leurs portes. "Merci cher Ludovic Bergery pour ce merveilleux rôle, écrit-elle sur son compte Instagram, à la suite de leur passage à Rome. Je n'aurais pas pu renouer avec le cinéma si tu n'avais pas franchis ma porte... si tu ne m'avais pas acceptée telle que je suis aujourd'hui... si tu ne m'avais pas filmée de cette façon-là au plus près de mon corps, de ma peau, de mon âme .. voilà c'est dit !" En espérant que le fruit de leur travail se trouve une petite place en Italie, et partout ailleurs.