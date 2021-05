Vincent Dedienne célibataire ? Son succès a ruiné une belle histoire d'amour, il se confie

Être gay m'a sauvé la vie !

Le public l'a découvert à l'Olympia en automne 2017 pour ne plus jamais cesser de le suivre. A l'époque où il assurait la promotion du film L'Etreinte, sans trop savoir quand il serait projeté, Vincent Dedienne évoquait déjà, à sa manière, sa vie privée. "Le fait qu'Aurélien soit gay permet cette ambiguïté, parce qu'elle enlève le poids de la séduction, précisait-il. J'ai toujours noué de grandes amitiés avec les filles et je suis très content que la question du désir n'ait jamais eu à se poser : ça allège tout, ça approfondit tout. J'aurais détesté avoir à me bagarrer avec ça dans mes rapports avec les femmes. Je vois des copains se battre contre eux-mêmes, contre une espèce d'instinct de mâle dominant. Et, moi, je ne sais pas quel hétéro j'aurais été. Mais être gay m'a sauvé la vie !"

