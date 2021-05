Emmanuelle Béart change de tête : "Tout couper... Tout recommencer"

Déjà pendant le confinement, Emmanuel Béart rêvait de pouvoir se rendre chez son visagiste favori. "J'ai besoin d'une coupe de cheveux le plus vite possible !", écrivait-elle en mai dernier, en publiant une photo de sa tignasse. Tout juste un an après, son souhait est exaucé.

Rappelons qu'Emmanuelle Béart est mère de trois enfants : Nelly (28 ans), issue de sa relation avec Daniel Auteuil, Yohann (24 ans), né de son histoire avec David Moreau, et le petit Surifel (12 ans). Aujourd'hui, l'actrice révélée dans Manon des sources est mariée au réalisateur Frédéric Chaudier, depuis 2018.