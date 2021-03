Emmanuelle Béart et Michaël Cohen : Les ex réunis autour de leur fils, qui a bien grandi !

Le 13 mars 2020, Emmanuelle Béart et Michaël Cohen se sont retrouvés pour célébrer l'anniversaire de leur fils Surifel. Mariés de 2008 à 2011, les deux acteurs avaient adopté le petit garçon en Ethiopie en 2010. Sur la vidéo partagée sur Instagram par l'actrice des films Manon des sources (1986), La Belle Noiseuse (1991) et Huit Femmes (2002), on découvre Surifel prêt à souffler sur les douze bougies disposées sur un énorme gâteau au chocolat (voir diaporama). L'occasion d'apercevoir également Michaël Cohen qui regarde avec beaucoup d'affection et de tendresse son garçon. Un moment magique pour l'actrice et son ex-mari qui ont su garder des liens forts malgré leur divorce.

Il y a quelques années, Michael était revenu sur l'adoption de Surifel auprès des journalistes de Dadycool. "À l'époque, nous étions un couple amoureux et nous souhaitions construire quelque chose de fort, grâce à cet amour (...) Nous avions envie d'avoir un enfant non biologique, qui avait besoin de parents ayant du temps, de l'amour et de l'attention à donner", avait expliqué l'acteur du film L'invitation (2016). Auprès du magazine Gala, en 2019, Michaël Cohen avait confié tout l'amour qu'il porte à son fils : "Alors que l'on n'a pas la même couleur de peau, c'est mon enfant, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma vie."

Pour ce qui est de sa relation avec Emmanuelle Béart, le comédien avait ajouté qu'il s'agissait de sa "plus belle histoire" : "Aujourd'hui, cette relation de respect, d'amitié et de tendresse que nous avons est une des plus belles que j'ai eues dans ma vie, avait affirmé l'acteur de 50 ans. Elle est ma plus belle histoire d'amour quand on était ensemble. Elle reste ma plus belle histoire d'amour après."

Déjà maman de Nelly (28 ans, née de sa relation avec Daniel Auteuil) et de Johan (25 ans, fruit de son amour avec David Moreau), Emmanuelle Béart est désormais mariée avec le réalisateur Frédéric Chaudier depuis 2018. "C'est moi qui ai demandé Frédéric en mariage", avait-elle confié à propos de son second mariage au magazine ELLE en février 2021.