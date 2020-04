Emmanuelle Béart au naturel : joli moment de complicité avec son fils Surifel

La star continue de donner de ses nouvelles sur son compte Instagram : le 5 avril 2020, Emmanuelle Béart a publié une nouvelle vidéo sur le réseau social. Un joli clip dans lequel elle apparaît au naturel, au côté de son fils Surifel, 11 ans, adopté en Éthiopie avec son ex-mari Michaël Cohen. Un moment de tendresse qui n'a pas manqué de ravir ses milliers d'abonnés.

"Moi et mon petit #envoyantdelamour... Je lui dis qu'il faut repenser à un autre monde", a notamment indiqué la comédienne en légende de sa publication, accompagnée en musique par le classique Sunday Morning du groupe américain The Velvet Underground & Nico. Dans la vidéo, l'actrice de 56 ans se filme lors d'une pause lecture entre mère et fils dans le jardin, avec La Prisonnière de Marcel Proust. Comme à son habitude, Emmanuelle Béart prend soin de ne pas dévoiler le visage de son garçon. Ce n'est pas la première fois que l'actrice de Huit Femmes dévoile un extrait de son quotidien en confinement. Déjà le 25 mars dernier, elle avait partagé sur Instagram une photo de sa séance de devoirs à domicile avec Surifel.