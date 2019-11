Michaël Cohen : Joli message à son ex Emmanuelle Béart, "sa plus belle histoire"

C'est à coeur ouvert que Michaël Cohen s'est confié sur sa relation avec Emmanuelle Béart. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Gala du 21 novembre 2019, le comédien a fait une jolie déclaration d'amour à son ex-femme. Malgré son divorce en 2011, après trois ans de mariage, le couple est resté soudé autour de son fils Surafel, 10 ans, adopté en Éthiopie.

"Aujourd'hui, cette relation de respect, d'amitié et de tendresse que nous avons est une des plus belles que j'ai eues dans ma vie, a affirmé l'acteur de 48 ans. Elle est ma plus belle histoire d'amour quand on était ensemble. Elle reste ma plus belle histoire d'amour après." Depuis leur séparation à l'amiable, Michaël Cohen a vécu une idylle avec l'ex-Miss France Malika Ménard. Emmanuelle Béart s'est quant à elle remariée avec le réalisateur Frédéric Chaudier en 2018. Elle est l'heureuse maman de trois enfants : Nelly (27 ans), née de sa relation avec Daniel Auteuil, Yohann (23 ans), le fils qu'elle a eu avec David Moreau, et Surafel.