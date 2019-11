Emmanuelle Béart : Rare photo de sa fille Nelly pour son anniversaire

Sur Instagram, Emmanuelle Béart prône le naturel. Souvent sans maquillage, l'actrice de 56 ans utilise ses réseaux sociaux avec spontanéité, dévoilant parfois des photos de vacances ou à de bien plus rares occasions des nouvelles de ses enfants. Mardi 19 novembre 2019, c'est pour le 27e anniversaire de sa fille aînée, prénommée Nelly, qu'elle a dévoilé une rare photo de la jeune femme.

"To my one & only... Happy birthday mon amour", a tendrement écrit Emmanuelle Béart en légende. De quoi susciter une vague de félicitations en section commentaires. "Quelle beauté ta princesse, je lui souhaite le meilleur du monde et que les fées la protège", a écrit Béatrice Dalle. "Joyeux anniversaire à ta beauté pure", a commenté Sandrine Kiberlain. Marie-Ange Casta, Elsa Wolinski ou encore Sarah Poniatowski ont elles aussi laissé un tendre mot pour la jolie Nelly.

Pour rappel, Nelly est le fruit des amours révolues entre sa maman, Emmanuelle Béart, et l'acteur français Daniel Auteuil. Les comédiens césarisés ont formé un couple pendant près de dix ans, de 1984 à 1994. En août 2018, Nelly s'était mariée avec Lucas Veil, le petit fils de Simone Veil.

Nelly Auteuil avait fait une rare apparition, le 12 octobre dernier, à l'occasion de la présentation du film La Belle Époque (réalisé par Nicolas Bedos) au Festival Lumière. Elle était apparue auprès de son père, Daniel Auteuil, et de sa demi-soeur, Aurore, enceinte pour la troisième fois.

Pour rappel, Emmanuelle Béart est maman de trois enfants : Johan (23 ans), issu de sa relation avec David-François Moreau, Nelly et le petit Surafel (10 ans), adopté avec l'acteur Michael Cohen.