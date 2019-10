Daniel Auteuil bientôt grand-père pour la 3e fois : sa fille Aurore est enceinte

Daniel Auteuil a eu le plaisir d'être reçu en sa qualité d'invité d'honneur au Festival Lumière, à Lyon. Samedi 12 octobre 2019, l'acteur de 69 ans a ouvert ce bel événement réunissant le monde du cinéma en présentant son dernier film, La Belle Époque, réalisé par Nicolas Bedos. Un long métrage très apprécié, puisque les spectateurs de la Halle Tony Garnier lui ont offert une standing ovation.

Pour recevoir ce si bel hommage, Daniel Auteuil est venu entouré de sa famille, avec laquelle il a posé lors du photocall de l'événement. On a ainsi pu voir l'acteur avec à ses côtés sa compagne, Aude Ambroggi, mais aussi ses filles Nelly et Aurore. Difficile de ne pas remarquer le ventre rond de cette dernière, qui s'apprête en effet à accueillir son troisième enfant, à l'âge de 38 ans. Daniel Auteuil se prépare donc à être grand-père pour la troisième fois.

Aux dernières nouvelles, la comédienne serait toujours en couple avec Jimmy Chatras, le papa de ses deux précédents enfants, avec lequel elle s'est mariée en 2008. Un an plus tard naissait la petite Manon. Très discrète sur sa vie privée, on ne connaît en revanche ni le prénom, ni l'âge de son second enfant. Aurore n'ayant pas de présence sur les réseaux sociaux, on imagine que ces informations resteront secrètes pour son troisième bébé.

La grande famille Auteuil s'agrandit encore aujourd'hui. Daniel Auteuil avait accueilli le petit Zachary, aujourd'hui âgé de 10 ans, en 2009, fruit de ses amours avec l'artiste peintre Aude Ambroggi. Aurore, elle, est née de sa relation avec Anne Jousset. Quant à Nelly, qui s'est mariée au cours de l'été 2018, elle est la fille de l'acteur et d'Emmanuelle Béart.

"Je suis très famille. Je n'ai jamais lâché mes filles et je reste très proche d'elles", confiait en 2015 l'acteur à Femme actuelle au sujet de sa progéniture. L'année suivante, il évoquait plus précisément, auprès de Gala, la relation qu'il entretient avec ses enfants : "J'essaie d'élever mes enfants comme je l'ai été moi-même, dans un amour inconditionnel. Ils sont ma priorité absolue. Être aimé, cela donne confiance. Comme je ne suis pas très fort en autorité, je leur demande d'essayer de ne pas me mettre en position d'interdire. Et jusqu'ici, ça leur réussit plutôt bien."