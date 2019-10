Daniel Auteuil avec ses filles et son fils Zachary, 10 ans, au Festival Lumière

Chaque année, toutes les stars se bousculent pour assister au Festival Lumière, à Lyon. La Halle Tony Garnier accueillait samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 les plus grands noms du cinéma français et international. Cette année, Daniel Auteuil est l'invité d'honneur du festival lyonnais. L'acteur était également venu présenter La Belle Époque, nouveau long métrage de Nicolas Bedos. À l'issue de la projection du film, sa performance a été ovationnée par les spectateurs.

Daniel Auteuil n'était pas venu seul pour recevoir ses hommages. À 69 ans, le comédien s'était entouré de ses filles, Nelly et Aurore (enceinte de son troisième enfant), mais aussi de sa compagne, Aude Ambroggi. Il était décidément venu en famille, puisque le dimanche, on l'a aperçu marcher au côté de Zachary, son plus jeune fils âgé de 10 ans.

Daniel Auteuil n'a pas caché sa joie à l'idée d'être mis à l'honneur lors du Festival Lumières. "Je suis fier, heureux, et ça me fragilise. Depuis tout ce temps que je fais du cinéma, depuis tout ce temps que j'aime les gens, je sais qu'ils m'aiment aussi. On va se dire qu'on s'aime, c'est bien !", a-t-il déclaré pendant l'événement, comme le rapporte Franceinfo.

Dimanche 13 octobre, on a également aperçu l'actrice Astrid Bergès-Frisbey, Antoine Duléry, célèbre acteur de Camping, le comédien canadien Donald Sutherland, qui a donné une masterclass, ou encore le directeur de l'Institut Lumière, Thierry Frémaux.