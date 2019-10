Frances McDormand ouvre le festival Lumière avec Doria Tillier et Nicolas Bedos

Du beau monde à Lyon ! Samedi 12 octobre 2019, Frances McDormand a donné le coup d'envoi du 11ème festival Lumière. Pour ouvrir en grande pompe cette dixième édition, la star récompensée pour Fargo et 3 Billboards, Les panneaux de la vengeance, était sur scène au côté de l'acteur canadien Donald Sutherland pour recevoir un hommage amplement mérité pour l'ensemble de leurs carrières.

Les plus grands noms du cinéma français et international ont défilé sur le tapis rouge de la Halle Tony Garnier de Lyon, parmi lesquels Barbet Schroeder, Xavier Dolan, Lambert Wilson, Luc Dardenne, Tonie Marshall, Hafsia Herzi, Emmanuelle Devos ou encore Jean-Paul Rappeneau, Emilie Dequenne et son mari Michel Ferracci, Patrick Timsit, Vincent Elbaz.

Nicolas Bedos était également de la partie avec sa compagne Doria Tillier, puisque son film La belle époque (déjà projeté au Festival de Cannes) était présenté. La star du film, Daniel Auteuil était également là, accompagné de sa femme Aude Ambroggi et ses filles Nelly et Aurore, pour recevoir lui aussi un hommage. Dans ce second long métrage de Nicolas Bedos, Daniel Auteuil campe un sexagénaire désabusé, de retour dans le passé pour retrouver un amour de jeunesse.

Du beau monde est attendu pour la suite du festival qui se poursuivra jusqu'au 20 octobre. Francis Ford Coppola sera présent vendredi 19 pour donner une masterclass et recevoir le Prix Lumière. Il succède au palmarès à l'actrice américaine Jane Fonda. Alain Chabat sera également à Lyon en compagnie de toute l'équipe de son film Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre pour une séance spéciale.

Ken Loach, Gaspard Noé, Gael Garcia Bernal, Marina Vlady, Vincent Delerm seront eux aussi de passage, tout comme le réalisateur oscarisé Martin Scorsese. Rien que ça !