Emmanuelle Béart s'affiche sans maquillage en Grèce : Ses fans conquis

Difficile d'affronter la rentrée lorsqu'on a de belles images plein la tête. Journées à jouer avec son fils, plages de sable fin, virées en bateau ou encore calme des chauds après-midi grecs : Emmanuelle Béart semble ne pas vouloir retourner au travail. À 56 ans, la star française ne cesse de publier des clichés superbes de son séjour en famille.

Pour prolonger encore un peu les vacances, elle a dévoilé, le 1er septembre 2019, une photo d'elle sous le soleil grec. Cheveux ondulés par l'eau salée, chemisier entrouvert sur fond de falaises : Emmanuelle Béart avait adopté un style très relax. Sans aucun artifice ni maquillage, l'actrice affiche ici une mine lumineuse et bien reposée. "Bonne rentrée à tous", indique-t-elle en légende de ce joli selfie.

De quoi impressionner ses 84 000 abonnés, conquis par le naturel de leur idole. "On y sent le coeur, la sincérité, la force et la beauté", "En toute simplicité, pure et douce", "Beauté naturelle", peut-on lire en section commentaires. Déjà plus de 4 000 personnes, dont Estelle Lefébure, ont "aimé" sa publication.