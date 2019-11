Elsa Wolinski : Folle amoureuse après les violences

Elle le dit elle-même sur Instagram : Quand Gala lui a demandé de participer à son dossier spécial beauté, Elsa Wolinski est tombée de sa chaise. "Pourquoi moi ?", demande-t-elle. "Tu représentes la liberté", s'entend-elle répondre. Alors c'est nue que la journaliste pose sur les pages de papier glacé. Nue pour parler de l'amour qu'on se porte à soi-même.

Le chemin de l'acceptation a été sinueux pour Elsa Wolinski. Sa nouvelle arme ? Instagram où elle compte plus de 40 000 followers. Là, elle se confie sans s'épancher, elle partage ses coups de coeur et ses coups de gueule. Elle dénonce, aussi. Elle compte les féminicides, pose seins nus avec les Femen, participe aux marches organisées par le collectif #NousToutes, dont le prochain rassemblement aura lieu le 3 décembre à Paris. Les gens l'écoutent et la soutiennent.

Un chemin sinueux, donc, consécutif à un mariage où elle était bridée pendant des années "sous le joug de la violence et des artifices". Elle qui envisage l'amour "sans aliénation, ni négation de soi". Comment alors se reconstruire ? "Étrangement, j'ai compris ce qu'était la liberté le jour où mon père s'est fait assassiner."

Le 7 janvier 2015, son père le dessinateur Georges Wolinski est l'une des victimes de l'attentat sanglant de Charlie Hebdo. "À ce moment précis et face à cette ignoble injustice, j'avais deux choix possibles : la haine ou l'amour", raconte-t-elle à Gala.

On revient donc à l'amour de soi, "le plus délicat", selon Elsa Wolinski. En juin 2018, dans Madame Figaro qui publiait un dossier intitulé Balance tes complexes, Elsa Wolinski racontait déjà que "le chemin vers l'acceptation de soi [était] long" et qu'il [n'était] "pas fini" pour elle. Aujourd'hui, même si elle se trouve "trop grosse, pas assez ci ou ça", elle trouve l'amour "dans le regard de Charlie", son homme.

Elsa Wolinski fut la compagne du réalisateur Fabien Onteniente avant de partager la vie du communicant Arnauld Champremier-Trigaro avec lequel elle a deux filles : Lila, née en 2005, et Bianca, en 2009.

Maintenant apaisée avec Charlie, elle ne cesse d'inspirer les autres et quant à elle, elle le promet, elle va finir par s'aimer.