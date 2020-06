Emmanuelle Béart : Souvenirs de sa mère et de ses enfants, 3 générations réunies

Quelle plus belle occasion que ce dimanche 7 juin 2020 pour crier son amour ? Puisque c'était la fête des Mères, chacun y est allé de son petit message, de sa photographie ou de ses hommages sur les réseaux sociaux. Et quel bonheur pour Emmanuelle Béart, qui est à la fois "fille" et "maman". En cette journée si spéciale, la comédienne a décidé de diviser son temps de parole en deux. Elle a tout d'abord pris la pose avec celle qui lui a donné la vie, l'ex-mannequin et actrice Geneviève Galéa – ancienne compagne de Guy Béart. Elle a ensuite dédié une jolie publication Instagram à ses trois enfants, sa vie, son oeuvre.

Emmanuelle Béart est l'heureuse maman de Nelly (28 ans), qu'elle a eue avec Daniel Auteuil, de Yohann (24 ans), né de ses amours avec David Moreau, et de Surafel, né en 2009, qu'elle a adopté avec son ex-mari Michael Cohen. Épouse de Frédéric Chaudier depuis le mois de septembre 2018, l'actrice a partagé une image réunissant les trois visages de ses trois amours lorsqu'ils étaient encore bébés. "C'est une émotion de tous les jours d'être la maman de mes trois petits, écrit-elle en français, puis en anglais. C'est sans doute ce que j'ai fait de plus important dans ma vie... bonne fête à toutes les mamans."