Emmanuelle Béart confinée et au naturel : "Besoin d'une coupe de cheveux !"

Même si l'heure du déconfinement a sonné, rouvrant certains coiffeurs-visagistes, il est bien difficile d'obtenir un rendez-vous. Emmanuelle Béart en a aussi fait l'expérience, comme elle l'a indiqué sur son compte Instagram. Le mercredi 13 mai 2020, l'actrice varoise de 56 ans a dévoilé une jolie photo d'elle au naturel prise par son fils Surifel, les cheveux ébouriffés.

Dans les hashtags, elle écrit : "J'ai besoin d'une coupe de cheveux le plus vite possible !!!" Son look plaît toutefois beaucoup à ses abonnés, dont un certain Pierre Palmade. "J'adore la Emmanuelle sauvage !", a-t-il complimenté en commentaires. Peut-être de quoi repousser encore un peu son passage chez le coiffeur ?

Ce confinement est l'occasion rêvée pour Emmanuelle Béart de se rapprocher de son fils, Surifel, 11 ans, adopté en Éthiopie avec son ex-mari Michaël Cohen. L'actrice française est d'ailleurs consciente de la chance qu'elle a de pouvoir se confiner dans une maison assez spacieuse pour répondre aux besoins de son fils. "La crise sanitaire aggrave les inégalités sociales, je le sais, depuis le début... De plus en plus de mal à poster des images de ma vie privilégiée. Je suis à la campagne, j'ai de la place pour vivre, manger, faire travailler mon enfant, le faire jouer...", avait-elle écrit sur Instagram.

Rappelons qu'Emmanuelle Béart est mère de trois enfants : Nelly (27 ans), issue de sa relation avec Daniel Auteuil, Yohann (23 ans), né de son histoire avec David Moreau, et le petit Surifel. Aujourd'hui, l'actrice révélée dans Manon des sources est mariée au réalisateur Frédéric Chaudier, depuis 2018.