Michaël Cohen : "Je ne me lave qu'une fois par semaine"

Le principe du QuestionELLE, rubrique proposée toutes les semaines par le magazine féminin, est simple : la personne interviewée doit répondre du tac au tac aux questions posées.

C'est donc très spontanément que Michaël Cohen a déclaré dans l'édition du 13 mars 2020 : "Je ne me lave qu'une fois par semaine." Cette réponse, plus qu'inattendue et surprenante, est intervenue alors qu'il était demandé à l'acteur et réalisateur de 49 ans quel est son geste pour sauver la planète. Mais celui qui a été marié à Emmanuelle Béart de 2008 à 2011, et avec qui il a adopté son fils Surafel en 2010, a tenu à préciser : "Mais avec deux savons différents !" Cette double dose de savon a été précédemment évoquée lorsqu'il a été question de savoir s'il a un toc, une manie ou une obsession. "Quand je prends une douche, je me lave successivement avec deux savons différents. Je n'ai jamais compris pourquoi", a-t-il confié.



Dans cette interview, des sujets variés ont été abordés dont celui de la vie personnelle. Michaël Cohen a révélé que sa première nuit d'amour a eu lieu dans une voiture et la dernière dans un lit. "C'est quand même mieux", a-t-il tenu à ajouter avec une pointe d'humour. Pour lui, la nuit d'amour idéale est "celle qui nous fait justement oublier quel jour on est..."

Vu dans des films comme Alad'2, Les Nouvelles Aventures d'Aladin, Tout nous sépare, Dalida ou encore L'invitation dont il est également le réalisateur, Michaël Cohen a plus récemment joué dans La belle époque de Nicolas Bedos. Il devait se produire le 24 mars prochain dans la pièce Elephant Man de David Boobé, au théâtre du Luxembourg, à Meaux, une représentation qui n'aura probablement pas lieu en raison de l'épidémie de coronavirus.

L'intégralité de l'interview QuestionELLE de Michaël Cohen est à retrouver dans le magazine ELLE en kiosques le 13 mars 2020.