Mélanie Laurent : Brassière, abdos et collier à tomber... Nouveau look audacieux à Cannes

Membre du jury de ce 74e Festival de Cannes, Mélanie Laurent continue de faire un sans-faute sur le tapis rouge. Le 14 juillet 2021, à l'occasion de la montée des marches pour la projection du nouveau film de Jacques Audiard, Les Olympiades, la comédienne et réalisatrice s'est illustrée dans une tenue audacieuse. Fini les robes à traîne et classiques bustiers, place à la modernité... et aux abdos !

Vêtue d'un ensemble brassière et jupe longue fendue blanc signé Balmain, Mélanie Laurent a laissé voir sa silhouette athlétique mercredi soir. Un look sensuel et épuré qu'elle a accessoirisé d'une paire de sandales pailletées à talons (ultra) hauts, des ongles bleus, mais surtout : un magnifique collier prêté par Cartier faisant ressortir ses yeux.

La comédienne de 38 ans a ainsi retrouvé de nombreuses personnalités sur les marches du Palais des festivals en cette soirée de Fête nationale : Tilda Swinton et sa fille Honor Swinton Byrne, Déborah François, Charlie Bruneau (de la série En famille) et bien sûr, l'équipe du film Les Olympiades, menée par le réalisateur Jacques Audiard. Le public devra quant à lui patienter jusqu'au 3 novembre prochain pour découvrir cette nouvelle romance adapté des nouvelles graphiques de l'Américain Adrian Tomine.

Depuis la cérémonie d'ouverture du 6 juillet dernier, Mélanie Laurent multiplie les apparitions et looks réussis sur la Croisette (voir diaporama) : féérique en jupon pailleté Armani Privé, élégante en costume Céline, éclatante en robe de vestale rouge signée Dior, rock en robe bustier argentée Gucci... Nul doute que sa tenue pour la cérémonie de clôture de samedi soir sera choisie avec le plus grand soin.