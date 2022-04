Diaporama Cristiano Ronaldo en deuil : émouvant hommage en plein match après la mort de son fils

Cristiano Ronaldo lors du match de FA Cup Emirates au stade Old Trafford à Manchester, Royaume Un. © Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media/Zuma Press/Bestimage

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez assistent au Prix Marca Leyenda à Madrid en Espagne.

Cristiano Ronaldo lors du match de FA Cup Emirates au stade Old Trafford à Manchester, Royaume Uni, le 4 février 2022. Le match s'est terminé sur un match nul 1-1. © Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media/Zuma Press/Bestimage

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez en vacances à Dubaï avec leurs enfants.

Cristiano Ronaldo, son fils Cristiano Jr et sa compagne Georgina Rodriguez au photocall des FIFA Football Awards à Zurich le 9 janvier 2017.

9 / 13

Cristiano Ronaldo (meilleur joueur), son fils Cristiano Jr et sa compagne Georgina Rodriguez enceinte - The Best FIFA Football Awards 2017 au London Palladium à Londres, le 23 octobre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage