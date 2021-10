Mohamed Salah sur son 31 : grande rencontre avec Kate Middleton et le prince William

L'Egypte n'est pas forcément habituée à avoir des footballeurs de génie dans son effectif, mais depuis plusieurs saisons maintenant, le pays n'a d'yeux que pour Mohamed Salah. La star de la sélection fait les beaux jours de Liverpool en Angleterre depuis 2017, le propulsant au rang de superstar dans le monde entier. Très populaire sur les réseaux sociaux également, le joueur de 29 ans compte plus de 44 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Cette popularité vient d'amener le joueur a faire une très belle rencontre dimanche dernier.

Le footballeur a été personnellement invité par le prince William et sa femme Kate Middleton a remettre un prix lors de la cérémonie Earthshot qu'ils organisaient. Lors de cette soirée consacrée à l'environnement, Mo Salah a semblé comblé par sa rencontre avec le couple royal. "C'est un honneur d'avoir participé à l'évènement Earthshot hier soir", écrit-il dans une publication postée lundi 18 octobre et qui a déjà été likée plus de 1,4 millions de fois. "Je suis reconnaissant au duc et à la duchesse de Cambridge pour leurs efforts dans ce projet ambitieux de faire en sorte que le monde soit meilleur et pour leur invitation afin que je remette le prix Earthshot pour raviver nos océans", déclare-t-il.