Kate Middleton porte la même robe 10 ans après : sortie "écolo" avec le prince William

Kate et William sont de sortie. Fringants sur le tapis rouge des Earthshot Prize à Londres (Royaume-Uni) dimanche, le duc et la duchesse de Cambridge avaient choisi des looks spéciaux. Le prince William portait une veste de velours vert avec un col roulé épais digne de Rami Malek dans le dernier James Bond.

Kate Middleton avait choisi une longue robe drapée d'une couleur gris clair complimentée d'un side hair ondulé. Si son look a l'air tiré de la dernière décennie, c'est qu'il l'est. La duchesse avait déjà porté cette pièce signée Alexander McQueen en 2011 pour assister aux BAFTA Awards, une autre cérémonie londonienne.

L'enjeu des Eartshot Prize est de promouvoir l'écologie et de trouver les solutions pour assainir la planète. Parmi les vainqueurs de Earthshots cette année, on retrouve notamment le Costa Rica pour ses actions contre la déforestation et la protection de ses espèces protégées, l'association Coral Vita qui protège les récifs coralliens ou encore l'entreprise EAM Electrolyser, qui fabrique de l'hydrogène vert.

Durant son discours, le prince William a tenu à s'adresser à la jeunesse britannique et internationale : "Pendant trop longtemps, nous n'avons pas fait assez pour protéger notre planète pour votre futur. Les Earthshot sont pour vous. Durant les dix prochaines années, nous allons agir et trouver les solutions pour réparer notre planète. S'il vous plait, continuez de vous instruire et ne perdez pas espoir." Il en a profité pour annoncer le lieu de la prochaine cérémonie des Earthshot Prize : les États-Unis. Un pied-de-nez à son frère Harry et à sa belle-soeur Meghan Markle ?

Cette année, Kate et William ont tout fait pour attirer la jeunesse - qui penche farouchement dans le camp des Sussex - quitte à utiliser l'urgence climatique. Ed Sheeran était présent dimanche et a même joué quelques titres tout comme le groupe Coldplay, en featuring avec BTS.