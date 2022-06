Georgina Rodriguez : Photo déchirante pour rendre hommage à son défunt bébé

C'est une nouvelle qui a bouleversé le monde du football tant l'aura de Cristiano Ronaldo et son impact sont grands. Alors que tout le monde se réjouissait de l'arrivée prochaine de ses jumeaux, qu'il avait annoncée quelques mois plus tôt, le footballeur et sa compagne Georgina Rodriguez ont eu le malheur de perdre l'un des deux enfants. Si la petite Bella Esmeralda va parfaitement bien, son petit frère n'a pas survécu à l'accouchement. Un drame qui a plongé la famille dans une immense tristesse et malgré les nombreux hommages rendus, la douleur est toujours présente deux mois après.

Après une saison compliquée à Manchester où il est revenu cette année, Cristiano Ronaldo a décidé de partir en vacances avec sa famille et ses proches pour quelques jours de repos du côté des Baléares. L'occasion pour Georgina Rodriguez de se remettre de ses émotions après cette période pour le moins compliquée. Très active sur Instagram, la jeune maman de 28 ans aime bien partager des moments de vie avec ses 38 millions d'abonnés, mais hier, elle n'avait pas vraiment le coeur à rire.

Une éclaircie en souvenir de son fils

Dans sa story, la belle Espagnole a décidé de rendre un hommage émouvant à son jeune fils, décédé lors de l'accouchement. Elle a posté hier soir une photo du ciel nuageux dans lequel on peut apercevoir une belle éclaircie lumineuse. Elle ajoute les emojis tête d'ange et coeur rouge pour signifier qu'elle fait référence à son garçon parti trop tôt (la photo est à retrouver dans le diaporama). Georgina Rodríguez a peut-être vu un signe du ciel dans cette belle percée lumineuse à travers les nuages, ce qui lui a fait penser au drame qu'elle a vécu il y a deux mois de cela.

Une blessure toujours vive pour Georgina Rodriguez, qui a décidé de rendre un nouvel hommage très émouvant à son fils sur son compte Instagram.