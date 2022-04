Cristiano Ronaldo dévoile une première photo de sa fille, quelques jours après la mort de son fils

Cristiano Ronaldo est également père de quatre enfants, les jumeaux Eva et Mateo, la petite Alana, tous trois âgés de 4 ans, et son fils aîné, Cristiano Junior, âgé de 11 ans. Si Alana est le fruit de sa relation avec sa compagne actuelle, les 3 autres sont nés de mères porteuses et on ignore tout de l'identité de leurs mères biologiques. Fin 2021, Ronaldo et Georgina Rodriguez avaient annoncé l'arrivée prochaine de jumeaux et les semaines suivantes, la jeune femme de 28 ans avait partagé plusieurs photos de son ventre arrondi.

Le couple a officialisé son amour en 2017 et s'affiche heureux avec leurs enfants depuis à de nombreuses occasions sur les réseaux sociaux. S'ils traversent actuellement le pire cauchemar de tout parent, ils peuvent néanmoins faire leur deuil en privé et se consacrer à leur adorable petite fille.