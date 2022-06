Cristiano Ronaldo : Vacances de rêve avec la belle Georgina et les enfants

C'est une saison dont Cristiano Ronaldo se souviendra un long moment. Après plusieurs années à la Juventus en Italie, le Portugais de 37 ans a décidé de revenir dans le club qui l'a fait connaître, Manchester United. Un retour en Angleterre qui n'a pas été simple pour le coéquipier de Pogba et Varane, qui a réussi une belle saison sur le plan personnel, mais l'équipe n'a pas convaincu ses supporters. Au-delà de cette saison en demi-teinte, les derniers mois de l'attaquant ont été particulièrement compliqués. Le 18 avril 2022, lui et sa compagne Georgina Rodriguez ont annoncé le décès lors de l'accouchement d'un de leur jumeau.

Un drame qu'ils ont réussi à surmonter en famille et grâce au soutien des supporters de Manchester et des autres clubs anglais. Revenu assez vite à la compétition, Cristiano Ronaldo a terminé son année et il peut désormais profiter d'un repos bien mérité. Après une dernière escale par la sélection portugaise, ce qui lui a fait rater l'anniversaire de ses jumeaux Eva et Mateo, le Portugais a pu emmener toute sa petite famille en vacances au soleil, loin de la grisaille anglaise. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 454 millions d'abonnés, il a publié une jolie photo de famille en compagnie de la belle espagnole qui partage sa vie et de 4 de ses enfants.

Un beau repas de famille dans un endroit paradisiaque

"Vacances avec amour", écrit-il simplement pour commenter sa publication. Sur le cliché posté hier, on peut voir Cristiano Ronaldo, très détendu, dans un ensemble chemise et short parfait pour l'été, assis sur une chaise autour d'une table bien remplie pour le repas. À ses côtés on retrouve les jumeaux Eva et Mateo et en face d'eux se trouvent Alana, Cristiano Junior et Georgina. Une photo qui a visiblement beaucoup plu aux fans de CR7 puisqu'elle a été liké plus de 6,5 millions de fois. Son ancien partenaire à Madrid, Marcelo, qui vient tout juste de prendre sa retraite, lui a d'ailleurs envoyé quelques emojis coeur.