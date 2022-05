Cristiano Ronaldo pose torse nu avec son fils Cristiano Jr, presque aussi musclé que lui à 11 ans !

Les chiens ne font pas des chats et pour Cristiano Ronaldo et son fils, l'adage fonctionne parfaitement. Le footballeur portugais vit une des périodes les plus compliquées de sa carrière, mais il sait qu'il peut compter sur sa famille dans ces moments-là. Il y a quelques semaines, sa compagne Georgina Rodriguez a accouché des jumeaux qu'elle attendait et malheureusement le petit garçon n'a pas survécu. Un drame qui a beaucoup attristé les parents et leurs proches, tout comme le monde du football, qui a tenu à leur rendre un bel hommage.

Une période également compliquée sportivement pour l'attaquant de 37 ans, puisque son équipe de Manchester United, où il côtoie Paul Pogba et Raphaël Varane, vit une saison bien délicate. Sur le plan personnel, Cristiano Ronaldo reste lui dans ses standards habituels et pour cela, il continue d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Il l'a encore montré hier en faisant une séance de cryothérapie, une méthode de froid qui permet de favoriser la récupération des muscles et très prisée chez les joueurs de foot. Sauf que désormais, le Portugais n'est plus le seul sportif de la maison, puisque son fils Cristiano Junior est également un footballeur talentueux.

Cristiano Junior dans les pas de son père

Sur la photo, on peut voir Cristiano Ronaldo en slip, tout comme son fils, sortir de leur séance de cryothérapie et on peut voir que le jeune garçon de 11 ans commence déjà à être dessiné physiquement. S'il reste loin de son père à la plastique impressionnante, Cristiano Junior est à bonne école pour devenir un footballeur de haut niveau. "Séance de récupération avec mon garçon", écrit CR7 en commentaire d'une photo qui a déjà reçu plus de 10 millions de likes en une demi-journée.