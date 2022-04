Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois depuis la mort de son bébé : "Nous n'oublierons jamais..."

C'est une prise de parole que beaucoup attendaient depuis plusieurs jours maintenant. Lundi dernier, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont annoncé la mort de leur fils lors de l'accouchement. Alors qu'ils attendaient des jumeaux, leur petite fille est née sans complication, mais le petit garçon est tragiquement décédé. Un drame qui a plongé le Portugais et les siens dans la plus profonde tristesse et le footballeur de 37 ans a préféré rester auprès des siens plutôt que de participer au match de son équipe de Manchester United mardi dernier.

Après les hommages des célébrité sur les réseaux sociaux depuis lundi soir, l'équipe de Liverpool, qui affrontait celle de Cristiano Ronaldo mardi dernier, s'est distinguée. Pourtant considérée comme l'une des plus grandes rivales de Manchester United, l'équipe de Mohamed Salah a eu un geste d'une grande classe à la 7e minute de la rencontre qui s'est jouée dans le stade d'Anfield. Les supporters du club ont applaudi en solidarité pour le Portugais pendant cette minute symbolique puisqu'elle correspond au numéro de maillot que Cristiano Ronaldo porte depuis le début de sa carrière.

Un seul monde... Un seul sport... Une seule famille... Merci, Anfield

Un geste qui a visiblement beaucoup touché Cristiano Ronaldo puisque sur son compte Instagram, il vient tout juste de publier une vidéo de ce beau moment. Sur la vidéo on peut voir les supporters de Liverpool applaudir à l'unisson tandis que l'un d'entre eux soulève un maillot floqué du nom de l'attaquant de Manchester. "Un seul monde... Un seul sport... Une seule famille... Merci, Anfield. Ma famille et moi n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion", écrit le père de famille en commentaire de la vidéo. À la fin de la courte vidéo, il ajoute également : "Merci à vous tous", avec sa signature.