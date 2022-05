Cristiano Ronaldo reçoit une belle récompense, quelques semaines après le drame

C'est un drame dont beaucoup ne se seraient pas relevés, mais Cristiano Ronaldo a réussi à en faire une force pour revenir encore plus fort. Le 18 avril dernier, le Portugais de 37 ans a dû annoncer la mort de l'un de ses deux jumeaux lors de l'accouchement de sa compagne, Georgina Rodriguez. Si la petite fille prénommée Bella Esmeralda s'en est sortie, son fils est décédé, ce qui a entraîné une vive vague d'émotions chez les amateurs de football. Après plusieurs jours de coupure médiatique pour prendre le temps de digérer la nouvelle, l'attaquant de Manchester United est revenu sur les terrains, prouvant une nouvelle fois son incroyable force mentale.

Un retour en grâce salué par les supporters de son équipe, mais également des autres clubs, preuve de l'aura et du respect qu'impose Cristiano Ronaldo aux amoureux de son sport. Malgré la situation très délicate qu'il a traversé, le coéquipier de Paul Pogba et Raphaël Varane à Manchester a fait un retour tout bonnement époustouflant, marquant but sur but, ce qui lui vaut aujourd'hui l'honneur d'avoir été désigné "Joueur du mois" dans le championnat d'Angleterre. Un trophée qui a visiblement fait très plaisir au père de cinq enfants, comme il l'a montré sur les réseaux sociaux.

Je suis aussi content de le remporter aujourd'hui que je l'étais plus jeune

Dans une publication mise en ligne hier soir, le Portugais suivi par plus de 440 millions d'abonnés a fait part de sa joie d'avoir eu cette récompense. "Mon deuxième trophée de 'Joueur du mois' de Premier League, le sixième de ma carrière. Je suis aussi content de le remporter aujourd'hui que je l'étais plus jeune, la faim de victoires et de récompenses ne s'effacent jamais. Merci à tous ceux qui ont rendu ça possible", écrit-il pour accompagner une photo de lui avec le trophée en question.