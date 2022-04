Cristiano Ronaldo de retour chez lui après la mort de son bébé : première photo de sa fille

Cristiano Ronaldo et les siens ont enfin pu quitter l'hôpital pour retrouver le confort de leur demeure après une épreuve particulièrement éprouvante. La star du football et sa compagne Georgina Rodriguez viennent de vivre un drame particulièrement terrible au moment de l'accouchement de la jeune femme de 28 ans, lundi dernier. Alors qu'ils attendaient des jumeaux, il y a eu une complication et le petit garçon est décédé, au contraire de sa soeur, qui s'en est sortie indemne. Une véritable tragédie qui a bouleversé la famille du Portugais, comme on peut l'imaginer.

Après la vive émotion partagée par de nombreuses célébrités sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a envoyé son premier message depuis lundi sur les réseaux sociaux hier dans l'après-midi. Il a remercié les supporters du club rival de Liverpool pour leur beau geste de solidarité à son égard mardi soir. Quelques heures plus tard, il a de nouveau partagé une publication à ses 431 millions d'abonnés sur Instagram en dévoilant la toute première photo de sa petite fille. Sur le cliché on peut voir le coéquipier de Paul Pogba au côté de sa compagne et de ses quatre enfants avec sa fille dans les bras en train de dormir. Il semblerait bien que l'arrivée dans la famille de la jolie petite fille leur a rendu un peu le sourire après ce terrible moment.

Votre soutien est très important

Un retour à la maison qui a probablement dû faire beaucoup de bien après cette difficile épreuve. "Home sweet home. Gio (Georgina) et notre petite fille sont finalement avec nous. Nous souhaitons remercier tout le monde pour vos gentils mots et vos gentils gestes. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l'amour et le respect que vous avez pour notre famille", écrit Cristiano Ronaldo en commentaire de sa publication, avant de conclure en soulignant le plus important dans toute cette histoire : "Il est maintenant temps d'être reconnaissant de la vie que nous venons d'accueillir dans ce monde".