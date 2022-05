Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez dévoile le prénom original de leur fille, après la mort de leur bébé

Le 7 mai 2022, Georgina Rodriguez a dévoilé de nouveaux clichés de sa fille, née le 18 avril 2022. Souriante, l'adorable petit fille a déjà les traits de sa grande soeur Alana et est habillée avec de craquants bodys roses. "Bella Esmeralda 180422" écrit la fiancée de Cristiano Ronaldo en légende, révélant par la même occasion le prénom de leur bébé. Peluches duveteuses, doudous, couvertures, pulls en laine, la petite fille est gâtée par ses parents qui doivent ensemble surmonter la mort de son frère jumeau, décédé suite à l'accouchement.

Le 18 avril 2022, le footballeur avait annoncé la mort de leur petit garçon en publiant un texte émouvant sur Instagram : "C'est avec la plus grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre bébé. C'est la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre bébé (ndlr : Esmeralda) nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d'espoir et de bonheur. (...) Nous sommes dévastés et demandons de l'intimité en ce moment très difficile. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t'aimerons toujours." Un moment très douloureux pour la famille Ronaldo qui peut toutefois se consoler avec leur nouveau-né qui leur apporte tout le réconfort et l'amour dont ils ont besoin.