Cristiano Ronaldo : 10 jours après la mort de son bébé, il envoie un message fort à ses supporters

C'est une période qui va laisser une trace indélébile dans la vie de Cristiano Ronaldo, mais connaissant son mental de champion, il devrait réussir à en sortir encore plus fort. Le 18 avril dernier, le footballeur de 37 ans a annoncé la mort de son fils lors de l'accouchement de sa compagne Georgina Rodriguez. Le couple attendait des jumeaux depuis plusieurs mois et malheureusement il y a eu un problème au moment de l'accouchement. Heureusement, la petite fille est saine et sauve et elle a pu rentrer à la maison avec ses parents et ses 4 frères et soeurs.

Preuve de l'aura et du respect qu'il impose, Cristiano Ronaldo a eu le droit à un émouvant hommage de la part des supporters du club rival de Liverpool la semaine dernière après l'annonce du drame. Revenu à la compétition le week-end dernier, le Portugais n'aura pas mis longtemps à se remettre de ses émotions et il était également sur le terrain hier pour le choc face à Chelsea. À domicile, son club de Manchester United, où il joue aux côtés de Paul Pogba et Raphaël Varane, n'a pu faire mieux qu'un match nul face à l'équipe de N'Golo Kanté.

Comme toujours, nos fans ont été incroyables dans leur effort pour supporter l'équipe

Un résultat décevant, mais Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été décisif dans ce match, marquant le seul but des siens pour égaliser. Malgré ce résultat loin d'être idéal, le père de cinq enfants a tenu à adresser un beau message de remerciement à ses supporters sur les réseaux sociaux après le match. "Merci pour votre soutien à Old Trafford (stade de Manchester United) ce soir. Comme toujours, nos fans ont été incroyables dans leur effort pour supporter l'équipe", écrit le footballeur.