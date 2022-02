N'Golo Kanté : Qui est Jude Litter, sa supposée compagne et ex d'une autre star du foot ?

Avec son niveau exceptionnel et son air toujours souriant et malgré sa grande discrétion, N'Golo Kanté a su conquérir le coeur des Français, au même titre que Benjamin Pavard ou Kylian Mbappé. Évoluant en Angleterre depuis de nombreuses années maintenant, le milieu de terrain de 30 ans va affronter ce soir l'un des deux clubs français engagé en Ligue des champions, Lille. Face aux Nordistes, le partenaire de Paul Pogba dans l'entrejeu des Bleus va encore être un des joueurs à suivre.

S'il est l'un des footballeurs les plus populaires (il est suivi par plus de 12 millions d'abonnés sur Instagram), N'Golo Kanté a su garder sa vie privée très secrète et encore aujourd'hui, il apparaît difficile vu de France de savoir exactement quel est le statut amoureux du sportif. Mais visiblement, en Angleterre, les médias sont mieux informés et d'après la presse britannique, ce dernier serait en couple avec Jude Littler, une Galloise de 47 ans bien connue outre-Manche puisqu'elle a longtemps été en couple avec un autre footballeur français très connu.

Jude Littler mariée pendant 9 ans et mère de 3 garçons

En effet, Jude Littler n'est autre que l'ancienne femme de Djibril Cissé ! De 2005 à 2014, la belle blonde a été mariée à l'ancienne star de l'AJ Auxerre. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Cassius (en 2006), Prince Kobe (en 2008) et Marley Jackson (en 2010), avant leur séparation après plusieurs années de procédures judiciaires. Selon les médias britanniques, elle serait donc désormais en couple avec N'Golo Kanté et encore mieux, les deux tourtereaux seraient même mariés, même si rien n'a été officialisé de la part du joueur ou de sa supposée conjointe.

Si les informations de la presse anglaise sont bonnes, l'international français serait donc en couple avec l'ancienne femme de Djibril Cissé. Une information qui n'a pas encore été confirmée et connaissant la discrétion de N'Golo Kanté, cela ne risque pas d'arriver de si tôt !