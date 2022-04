Cristiano Ronaldo endeuillé par la mort de son bébé : enfin une bonne nouvelle pour le footballeur

Il y a des nouvelles qu'on aimerait ne jamais avoir à écrire... Lundi dernier, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont eu le malheur de perdre leur fils pendant l'accouchement. Une tragédie pour le couple qui attendait des jumeaux depuis de longs mois. Seule la petite fille s'en est sortie et l'annonce de la mort de son frère jumeau a entraîné une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. Forcément absent du match de son équipe, Manchester United, mardi dernier, le footballeur de 37 ans a été applaudi par tout le stade en signe de solidarité.

Une très belle attention qui a beaucoup touché le Portugais, comme il l'a indiqué hier après-midi sur Instagram. Désormais rentré chez lui avec femme et enfants, Cristiano Ronaldo a posté la première photo de son adorable fille, qui a pu sortir de l'hôpital hier. Malgré la douleur de la perte de son bébé, l'attaquant de Manchester United va très certainement jouer le prochain match de son équipe, comme l'a indiqué son entraîneur en conférence de presse aujourd'hui.

Cristiano Ronaldo est de nouveau disponible, il s'est entraîné avec nous

Le coéquipier de Paul Pogba et Raphaël Varane va donc rejouer moins d'une semaine après le drame qui l'a touché, pour un match d'une grande importance face à Arsenal. Ralf Rangnick a ainsi déclaré que la star était déjà de retour : "Cristiano Ronaldo est de nouveau disponible, il s'est entraîné avec nous." Un retour qui s'annonce très émouvant pour le père de famille, à l'extérieur, mais il y a fort à parier pour que les supporters d'Arsenal lui réservent la même ovation que ceux de Liverpool.

Georgina et sa fille de retour à la maison

Une très bonne nouvelle pour les fans de Cristiano Ronaldo qui n'imaginaient certainement pas le revoir aussi vite sur un terrain de football. Hier soir, il avait déjà donné des signaux positifs via son compte Instagram en postant une photo de sa fille pour la première fois. "Home sweet home. Gio (Georgina) et notre petite fille sont finalement avec nous. Nous souhaitons remercier tout le monde pour vos gentils mots et vos gentils gestes. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l'amour et le respect que vous avez pour notre famille", ajoutait-il en commentaire.

Un grand retour sur les terrains qui devrait être très suivi par les amoureux de sport et un moment qui s'annonce particulièrement émouvant pour le Portugais.