Diaporama Cristiano Ronaldo endeuillé par la mort de son bébé : enfin une bonne nouvelle pour le footballeur

Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez à la soirée MTV European Music Awards (MTV EMA's) au FIBES Conference and Exhibition Centre à Séville en Espagne.

Cristiano Ronaldo lors du match de FA Cup Emirates au stade Old Trafford à Manchester, Royaume Un. © Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media/Zuma Press/Bestimage

Cristiano Ronaldo lors du match de Premier League "Norwich City - Manchester United (0-1)" à Norfolk. © Cover Images via ZumaPress/Bestimage

Cristiano Ronaldo et sa famille rentre chez eux pour la première fois depuis la mort de leur fils.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez avec leurs enfants lors de vacances à Dubaï. Le 29 janvier 2022.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez annonçant attendre des jumeaux. Le 28 octobre 2021.

Georgina Rodriguez posant avec Cristiano Ronaldo et son fils aîné Cristiano Jr. Le 17 janvier 2022.

Georgina Rodriguez et son compagnon Cristiano Ronaldo à la soirée MTV European Music Awards 2019 (MTV EMA's) au FIBES Conference and Exhibition Centre à Séville en Espagne, le 3 novembre 2019.

Cristiano Ronaldo lors du match de FA Cup Emirates au stade Old Trafford à Manchester, Royaume Uni, le 4 février 2022. Le match s'est terminé sur un match nul 1-1. © Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media/Zuma Press/Bestimage

12 / 14

Cristiano Ronaldo (meilleur joueur), son fils Cristiano Jr et sa compagne Georgina Rodriguez enceinte - The Best FIFA Football Awards 2017 au London Palladium à Londres, le 23 octobre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage