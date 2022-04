Cristiano Ronaldo : Après le drame, il rend un hommage magnifique à son fils sur le terrain...

"Home sweet home. Gio et notre petite fille sont enfin avec nous. Nous souhaitons remercier tout le monde pour vos gentils mots et vos gentils gestes. Votre soutien est très important et nous avons tous senti l'amour et le respect que vous avez pour notre famille", a-t-il écrit, en légende d'une photo où l'on voit sa femme au visage fatigué mais également ses autres enfants, Cristiano Jr, 11 ans et demi, Eva et Mateo, 4 ans et demi, et Alana, 4 ans.

Le lendemain du drame, il était absent du match qui opposait son équipe à celle de Liverpool mais avait reçu un hommage magnifique à la 7ème minute du match (il porte le numéro 7 depuis très longtemps et est surnommé CR7). Tout le stade avait en effet fait une minute d'applaudissements et les supporters liverpuldiens avaient même entonné leur hymne, You'll never walk alone ("Tu ne seras jamais seul") pour un moment donnant la chair de poule.