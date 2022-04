Cristiano Ronaldo a trouvé son successeur : son fils l'imite jusque dans sa célébration !

On dit souvent que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre et il semble que pour Cristiano Ronaldo, cet adage se vérifie. Véritable stars interplanétaire, le Portugais de 37 ans ne vit pas sa meilleure période actuellement, lui qui est au coeur d'une grosse polémique actuellement après avoir frappé violemment la main d'un jeune autiste en sortant du terrain. Revenu à Manchester cette année, le club où il a tout connu, il a bien évidemment emmené toute sa petite famille avec lui. Sa compagne, la bomba latina Georgina Rodriguez s'est installée dans le nord de l'Angleterre, elle attend d'ailleurs d'un instant à l'autre d'accoucher de jumeaux, tout comme ses 4 enfants.

Le plus grand d'entre eux, Cristiano Junior, compte d'ailleurs suivre les traces de son père en devenant un footballeur d'exception. Pour cela, il est inscrit dans les catégories jeunes de Manchester United, où il fait déjà beaucoup parler de lui. À 11 ans, il évolue actuellement avec les U12 du mythique club anglais et des vidéos de ses matchs commencent à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Plutôt porté sur l'attaque, comme son illustre père, le jeune garçon est adroit devant le but et comme on l'a vu sur des vidéos, il a même adopté la fameuse célébration de son père.

Le stade à l'unisson pour célébrer avec Cristiano Junior

En effet, sur une vidéo qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, on voit Cristiano Junior marquer un but et s'approcher du poteau de corner pour y refaire le même geste emblématique que son père. Il s'élève dans les airs avant de retomber triomphalement en reprenant le fameux cri "SIU" qu'a popularisé son paternel. Une célébration tellement connue que le public et ses coéquipiers la reprennent en coeur avec lui !