Cristiano Ronaldo : Un de ses enfants bientôt prêt à lui succéder ?

C'est un retour qui a fait trembler la planète football l'été dernier. Quelque temps après le transfert totalement inattendu de son rival de toujoursLionel Messi, Cristiano Ronaldo a lui aussi décidé de changer de club. Et quoi de mieux qu'un retour dans la maison qui lui a permis de se révéler comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, Manchester United ? Un retour rêvé par tous les supporters et même si la saison du club est très loin des attentes du début de saison, le Portugais de 37 ans continue d'impressionner. Retourné en Angleterre avec sa compagne Georgina Rodriguez et ses quatre enfants, l'attaquant a vite retrouvé ses marques dans le nord du pays.

Alors qu'il attend des jumeaux d'ici peu avec la belle brune de 28 ans, le coéquipier de Paul Pogba a visiblement transmis le virus du foot à son fils, Cristiano Junior. C'est d'ailleurs Georgina Rodriguez qui a lâché l'information sur son compte Instagram. Suivie par plus de 34 millions d'abonnés, la bomba latina a publié il y a 4 jours une série de photos où on la voit en compagnie des quatre enfants du couple. Dessus, le garçon de 11 ans pose fièrement avec un maillot de Manchester United floqué de son nom et du numéro 7, le même que celui que porte son père depuis le début de sa carrière !

À son âge, il joue mieux que son père

"Poursuivre nos rêves ensemble. Maman t'aime", écrit Georgina en commentaire de sa publication. Elle a de quoi être fière puisque Cristiano Jr vient officiellement d'intégrer l'Academy de Manchester United, le centre de formation pour les jeunes joueurs. Visiblement, dans la famille Ronaldo, on croit au potentiel du jeune garçon. La mère de la star mondiale, Dolores Aveiro, s'est exprimée sur son petit-fils il y a quelques semaines et ses propos sont très élogieux. "À son âge, il joue mieux que son père. C'est normal quand il avait 11 ans, il n'avait pas d'entraîneur. Aujourd'hui, c'est lui qui entraîne son fils", a-t-elle déclaré dans le podcast ADN de Leão.