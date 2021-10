Cristiano Ronaldo pulvérise un record et passe devant... Messi !

C'est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport et pourtant, aucun des deux n'a jamais fait preuve d'animosité envers l'autre. Ce sont plutôt leurs fans qui les opposent, mais force est de constater que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont assurément les deux plus grands footballeurs du 21ème siècle. Si leurs attitudes, leurs physiques et leurs carrières ne se ressemblent pas, ils gardent la passion du football et une envie de gagner sans aucune mesure. Arrivé à Paris en août dernier, après avoir passé toute sa carrière à Barcelone, Lionel Messi a fait exploser les réseaux sociaux et en particulier Instagram.

La publication de son arrivée à Paris, au Parc des Princes avec son maillot, avait atteint les 22,1 millions de likes sur Instagram, devenant la photo la plus "aimée" pour un sportif, mais c'était sans compter sur son rival portugais. Hier, en fin d'après-midi, Cristiano Ronaldo a fait une grande annonce à ses fans, il va de nouveau être papa de jumeaux ! Il a partagé sa joie sur Instagram avec une belle photo de sa compagne Georgina Rodriguez et cette nouvelle a littéralement fait exploser les réseaux sociaux. En moins de 24 heures, la publication du nouveau joueur de Manchester United a atteint 27,1 millions de likes !

Avec ce nombre, Cristiano Ronaldo surpasse le génie argentin et brise un nouveau record, lui qui est habitué à les faire tomber les uns après les autres. "Très heureux d'annoncer que nous attendons des jumeaux. Nos coeurs sont remplis d'amour - nous avons vraiment hâte de vous voir", a écrit le footballeur en commentaire de sa publication record. De très nombreuses stars ont commenté la nouvelle, à l'image de l'ancien milieu de terrain des Bleus Blaise Matuidi, de la légende Pelé ou encore du chanteur portoricain Ricky Martin.