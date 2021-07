Blaise Matuidi et Isabelle, 4 ans déjà ! Mots d'amour et photos souvenirs de leur beau mariage

Le footballeur français Blaise Matuidi et sa femme Isabelle fêtent leurs quatre ans de mariage. Pour l'occasion, les amoureux ont tous les deux partagé des photos et vidéos de leur somptueuse réception de mariage sur Instagram, émerveillant ainsi fans et amis.

Pour rappel, le footballeur avait demandé sa belle en mariage de manière très originale ! Il avait fait sa demande par le biais d'une vidéo qui a été jouée pendant les spots publicitaires au cinéma Le Grand Rex, à Paris. Le 1er juillet 2017, Blaise et Isabelle se sont ensuite dit "oui" en l'église de Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. Quatre ans et quatre bambins plus tard, leur amour semble toujours intact.

L'histoire d'amour d'Isabelle et Blaise Matuidi ne date pas d'hier. Les tourtereaux se sont rencontrés alors qu'ils étaient adolescents à Troyes ! Le couple, aujourd'hui installé à Miami avec sa tribu, est très discret et très impliqué dans l'associatif. Ils ont même créé leur propre organisation, nommée Tremplins Blaise Matuidi, qui a pour vocation d'aider les plus jeunes en décrochage ou difficulté scolaire à se réinsérer grâce à une activité sportive.